В этот раз на своей странице в Instagram известный одесский ресторатор Савва Либкин поделился с украинцами рецептом вкуснейших дерунов, как в ресторане.
Картошку для дерунов ресторатор советует брать старую крахмальную, из которой обычно готовят пюре.
Для приготовления идеальных дерунов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- сметана – 2 столовые ложки с горкой
- яичные желтки – 4 шт.
- лук репчатый – 200 г
- крахмал (картофельный или кукурузный) – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
Картофель и лук чистим и натираем на мелкой терке. Обязательно руками отжимаем их от лишней влаги.
В миску к картофелю с луком добавляем сметану, яичные желтки, крахмал, соль и хорошо все перемешиваем.
Разогреваем небольшое количество растительного масла на сковороде с толстым дном и на среднем огне жарим драники с обеих сторон до готовности и золотистой корочки.
Подавать драники ресторатор советует с жареными грибами, особенно белыми, со слабосоленым лососем или просто со сметаной и зеленью. Также замечательной идеей будет подать деруны с яйцом пашот.
"Кстати, восточно-европейские евреи называют это же блюдо словом - "латкес". Вспоминаю, что в моем детстве в выходные деруны или латкес подавали к столу одновременно с селедкой и форшмаком", - рассказал Савва Либкин.
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