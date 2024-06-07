Известный украинский ресторатор Савелий Либкин раскрыл несколько простых и важных секретов приготовления дерунов, чтоб они были вкусными, как в ресторане.

В этот раз на своей странице в Instagram известный одесский ресторатор Савва Либкин поделился с украинцами рецептом вкуснейших дерунов, как в ресторане.

Картошку для дерунов ресторатор советует брать старую крахмальную, из которой обычно готовят пюре.

Для приготовления идеальных дерунов нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг

сметана – 2 столовые ложки с горкой

яичные желтки – 4 шт.

лук репчатый – 200 г

крахмал (картофельный или кукурузный) – 1 ст.л.

соль – по вкусу

Картофель и лук чистим и натираем на мелкой терке. Обязательно руками отжимаем их от лишней влаги.

В миску к картофелю с луком добавляем сметану, яичные желтки, крахмал, соль и хорошо все перемешиваем.

Разогреваем небольшое количество растительного масла на сковороде с толстым дном и на среднем огне жарим драники с обеих сторон до готовности и золотистой корочки.

Подавать драники ресторатор советует с жареными грибами, особенно белыми, со слабосоленым лососем или просто со сметаной и зеленью. Также замечательной идеей будет подать деруны с яйцом пашот.

"Кстати, восточно-европейские евреи называют это же блюдо словом - "латкес". Вспоминаю, что в моем детстве в выходные деруны или латкес подавали к столу одновременно с селедкой и форшмаком", - рассказал Савва Либкин.

Последние новости Украины:

Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.

Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.

Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.