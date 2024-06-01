Украинцам предоставили прогноз погоды на июнь 2024 года, синоптики предупреждают об ощутимом снижении температуры в некоторых регионах.

По данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, средняя температура в июне будет 17-22°.

Тем не менее, в горах температура воздуха будет ниже и ожидается от 11 до 18 градусов тепла.

Погода будет не очень жаркой, относительно прошлого года, даже менее жаркой.

Столбики термометра в июне 2024 года могут опуститься до 1-9°, в отдельных областях Украины минимально ожидается 0.3-3.4° мороза, в горах Карпат даже до минус 5 градусов.

На востоке и севере Украины возможен рекордный максимум, который составит около 32-38.5°.

В среднем осадков выпадет около 39-93 мм, в горах гораздо больше – от 117 до 171 миллиметр, что фактически не отличается от показателей прошлого года.

Источник: 0352.ua.

К слову, с ростом температуры будет активнее использовать системы охлаждения для своих домов и офисов, что сильно будет давить на электросистемы.

Отмечено, что с увеличением температуры воздуха будет расти и потребление электроэнергии в Украине, что приведет к увеличению нагрузки на энергосистему.

Учитывая нехватку электроэнергии в Украине, ожидается, что рост нагрузки на систему приведет к увеличению частоты и продолжительности отключений электроснабжения.

В связи с этим украинцам рекомендуется быть осторожнее в использовании электроустройств.

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