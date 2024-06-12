Сырники – одно из самых популярных блюд среди украинцев, и в каждой семье есть свои секреты их приготовления, но этот рецепт особенно достоин внимания.

Известный одесский ресторатор Савелий Либкин на своей странице в Instagram поделился секретами приготовления сырников, чтобы они всегда получались идеальными.

Для идеальных сырников творог должен иметь однородную текстуру, поэтому, если встречаются крупинки, его необходимо перетереть через сито. Также творог должен быть сухим, при необходимости отжимаем его от лишней влаги. А вот сахар можно вообще не добавлять.

В этот раз ресторатор решил приготовить сырники с шоколадом, но можно и без него. Для приготовления сырников нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 300 г

яичные желтки – 3 шт.

соль - щепотка

мука – 1 ст.л. + для подпила

шоколадные дропсы – 60 г

смесь сливочного и подсолнечного масла для жарки

"Рекомендую готовить сырники из свежего сухого творога 18% жирности", – отметил Савва Либкин.

Ресторатор рассказал, что дома готовит творожную массу сразу на 2-3 дня: замешивает творожное тесто, на припыленном мукой столе формирует "колбаску", упаковывает ее в пищевую пленку и хранит в холодильнике при 0 температуре, а утром отрезает необходимое количество и готовит свежие сырники.

С помощью ножа, подпыливая рабочую поверхность мукой, формируем ровные сырники и жарим их или запекаем.

"Жарить сырники при температуре до 180 градусов на смеси сливочного и подсолнечного масла, иначе шоколад потечет", - пояснил ресторатор.

Последние новости Украины:

Леся Никитюк раскрыла секрет борща, от которого в восторге.

Добавьте всего один ингредиент – звезда "Женского квартала" подсказала, как улучшить вкус любимого блюда.

Без теста и духовки – Ольга Сумская поделилась рецептом быстрой пиццы на сковороде.