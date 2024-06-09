Отныне в Украине отключения света по графику будут происходить в течение всего дня, они будут действовать во всех областях.

Из-за значительных повреждений российскими ракетами украинские электростанции не могут производить достаточное количество электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не достаточно для поддержания баланса в энергосистеме. В этом случае "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Украина будет жить в режиме ограничений света по 4 – 6 часов в течение суток, а, в частности, в Киеве – по 6 – 8 часов.

По сообщениям ДТЭК, пока самая напряженная ситуация в Киеве, на Киевщине, Одесчине и Донетчине, где протяжении всех суток будут действовать графики отключений.

Плановые отключения электроэнергии – продолжительность и время проведения

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, отключение электроэнергии может происходить в течение лета, осени, а также всей следующей зимой.

"Как мы и объявили, вероятно, будут применены графики почасовых отключений для промышленности и населения из-за того, что в энергосистеме отсутствует достаточная мощность для покрытия вечернего пика потребления", - рассказал Владимир Кудрицкий.

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