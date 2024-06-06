Эксперты прогнозируются, что свет в Украине могут выключать в течение несколько лет.

Электричество в Украине, вероятно, будет выключаться еще несколько лет. За два года нужно максимально восстановить поврежденные энергообъекты.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, потом еще через три года может восстановиться генерация к ситуации, когда ограничений вообще не будет.

Также отключения вероятно будут не каждый день, все будет зависеть от погоды, температуры и времени года.

"Зимой сложнее. Будет тяжелым июль, первые декады августа. Однако я уверен, что вся критическая инфраструктура будет залечена", - заявил Харченко.

Кроме того, известно, что до полноценного восстановления генерации электроэнергию будут отключать на несколько часов в день.

Для Киева время будет больше, чем для остальных регионов.

По Украине отключения будут продолжаться по 4-6 часов в течение суток, в Киеве 6-8 часов.

По словам председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, отключение электроэнергии может производиться в течение лета, осени и всей следующей зимы.

Кроме того, в Украине отключения света будут продолжительнее.

Например, 4 июня дефицит электроэнергии уже значительно больше, чем в прошлые дни.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

"В плановом ремонте два энергоблока АЭС. Также пошла в ремонт линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии", - сообщил Коваленко.

Источник: Обозреватель.

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