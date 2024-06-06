Оккупанты нанесли удары по Никопольщине на Днепропетровщине.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, вечером 5 июня страдали Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Утром россияне снова атаковали райцентр.

«Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали находившиеся внутри люди. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина», – сообщили в ОВА.

Также из-за атак оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтоженн гараж, еще один – изуродованный.

Из-за атаки пострадали также газопроводы и линии электропередач.

Добавим, согласно информации Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из района Таганрога – рф, а также атаковали 18 ударными БпЛА типа «Shahed-131/ 136» из районов Приморско-Ахтарск – рф, мыс Чауда – Крым.

В результате противовоздушного боя сбиты 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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