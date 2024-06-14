Военный эксперт объяснил, какая ситуация сейчас с наступлением российских оккупантов на Волчанском и Купянском направлениях в Харьковской области.

ВСУ удалось затормозить наступление российских оккупационных войск на Волчанском направлении, и сейчас главная задача – ликвидировать этот плацдарм врага.

Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Ангелине Пычик.

По словам эксперта, быстро ликвидировать этот плацдарм оккупантов не получится, потому что противник будет насыщать его войсками по политическим причинам.

"Саммит в Швейцарии вот на днях начнется. Путину нужно показывать, что он что-то может, и он будет стараться по максимуму его удерживать. Но мой личный взгляд, что рано или поздно этот плацдарм будет ликвидирован", - подчеркнул Петр Черник.

Что касается Купянского направления, то там оккупанты недавно смогли продвинуться юго-восточнее Купянска, и они не перестают пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Сомневаюсь, что они это сделают. Им нужна железнодорожная нить. Лютый бой идет именно за Купянск-Узловой, это огромный железнодорожный хаб", - отметил эксперт.

Петр Черник также рассказал, что по всей линии разграничения расположена группировка вражеских войск численностью до 500 тысяч, и сказать точно, какое количество оккупантов располагается именно на границе Харьковской области, невозможно.

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