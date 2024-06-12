Народные депутаты подадут два альтернативных законопроекта, которые будут содержать разный размер зарплаты для экономического бронирования.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании". Текст проекта на сайте еще нет, но один из его авторов, нардеп Дмитрий Наталуха, рассказал об основных положениях.

Он вместе с другими 25 народными депутатами из разных политических фракций и групп предлагает новую модель "экономического бронирования":

Каждый предприниматель, который платит повышенный военный сбор в размере 20 тысяч гривен в месяц за своего работника, сможет его забронировать.

Сбор оплачивается именно предприятием, а не работником, и это предприятие определяет, кто из его работников наиболее критичен для него.

Возможность бронирования доступна каждому предприятию. К примеру, ФЛП могут забронироваться, если подтвердят свою реальную деятельность в течение последнего года.

Процент забронированных и процедуру будет определять Кабинет Министров.

Детали о механизме уплаты военного сбора описаны в законопроекте №11332 "Об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных". Однако текст этого законопроекта пока еще не обнародован на сайте Верховной Рады.

Также отмечается, что народные депутаты подадут два альтернативных законопроекта, которые будут содержать следующее:

Модель, в которой бронирование будет зависеть от уровня зарплаты, превышающей 35 тысяч гривен.

Смешанная модель, где для наемных работников военный сбор будет применяться при зарплате более 35 тысяч гривен, а для ФЛП эта сумма будет составлять 20 тысяч гривен.

Источник: LB.ua.

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