Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Bild назвал встречу путина с Ким Чен Ыном безумным пропагандистским шоу, что очень точно, потому что мы видели этот парад, дети с флажками, женщины отдают им команды, проехались стоя в лимузине. Кстати, добавляет он, интересно, что это был кабриолет Mercedes, а не какое-нибудь мощное изобретение Северной Кореи.

«Хочу напомнить, что Северная Корея – едва ли не единственная страна, которая официально поддерживает позицию путина относительно агрессии против Украины и поддерживает так называемое «сво». Поэтому, кстати, хлопнуть бы санкциями еще более жесткими и ввести эмбарго там. И намекнуть об этом Китаю, что против Китая будут более жесткие санкции, если они не повлияют. Это бы не помешало», – рассуждает Александр Мусиенко.

Также, отмечает он, путин намекнул, что россия может начать поставки в КНДР боевых самолетов в обмен на оружие, мол, это ответ на решение Запада передать Украине аналогичное оружие. Ну, подчеркивает эксперт, где Украина, которой Запад помогает защищаться от российской агрессии, а где Северная Корея, желающая терроризировать Азию?

«Вот как провести логический ряд? Так четко уж скажите. Выйдет пусть путин и скажет: «Я хочу мировой войны». Так уж скажи. Ты зачем предоставляешь Северной Корее? Чтобы Северная Корея атаковала кого? Южную Корею, Японию. Ну, кого? Союзников США в регионе, которые сейчас, безусловно, активизируются. И, кстати, если хочет путин аналогичных действий, то браво, лучшего способа стимулировать и мотивировать Южную Корею через третьи страны поставлять снаряды, боеприпасы и другие вооружения Украине не найти. Лучшего способ мотивировать Японию оказывать еще больше финансовой, гуманитарной помощи и другой для Украины не найти», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как дальше могут идти переговоры о мире в Украине.

Также Politeka писала о том, что Стариков назвал наиболее проблематические и опасные на сегодняшний день направления на фронте.