Один из сценариев враг может реализовать, если поставки военной помощи Украине полностью прекратятся.

Одним из самых напряжённых участков фронта остаётся направление в районе Часового Яра. Потеря этого населённого пункта может иметь серьёзные негативные последствия для ситуации в Донецкой области.



Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, рассказав о худшем сценарии для нас, если произойдет захват.

Свитан подчеркнул, что потеря Часового Яра нежелательна, поскольку это позволит россиянам остановиться на линии городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

По его словам, захватчики смогут внедриться в эти города, но продвинуться дальше на северо-восток им будет сложно из-за мощных агломераций. Однако российская артиллерия и авиация могут превратить эти четыре города в ещё один Бахмут.

"Ещё более негативный сценарий включает прорыв линии обороны в сторону Покровска, что даст оккупантам возможность выйти на так называемое оперативное пространство. Худший исход событий этим летом — это продвижение россиян в сторону Павлограда, что станет возможным при прорыве Покровского направления" - поделился эксперт.

Такой сценарий враг может реализовать, если поставки военной помощи Украине полностью прекратятся.

Отметим, чуть ранее эксперт рассказывал, украинские защитники успешно удерживают оборону в районе Часового Яра, в частности, вытесняя врага из микрорайона "Канал". Это стало возможным благодаря применению специальных артиллерийских механизмов.

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