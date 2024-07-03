Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ситуацию с безопасностью украинских самолетов так и не исправили, а после появления самолетов F-16 не следует ожидать "волшебных штурмов и контрнаступлений".

Безуглая в своих новых сообщениях в собственном Телеграмм-канале подчеркнула, что Украина до сих пор теряет самолеты.

"...Мы до сих пор теряем их просто так, неприкрытыми, оставленными на произвол для российских дронов и ракет, как вот в Миргороде, без элементарных укрытий и наблюдения. Какие здесь F-16? F-16 ничего не изменят, это в лучшем случае будет усиление ПВО и постоянная мишень для россиян", - написала Безуглая, обратившись к руководству ВСУ с вопросами, подготовлена ​​ли инфраструктура для F-16 и исправлены ли ошибки.

Кроме того, Безуглая заверила, что ждать кардинального изменения ситуации на поле боя после появления F-16 не стоит.

"К сожалению, передача таких самолетов Украине ситуацию сразу кардинально не изменит. Нужны ли они? Конечно. В первую очередь, чтобы переходить на западные образцы, иметь возможность дальше овладевать более современными моделями и для усиления ПВО. Но никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте», – заверила Безуглая.

По словам нардепа, инфраструктура для F-16 до сих пор не готова.

«А отношение к обучению пилотов и другому персоналу со стороны руководства ВСУ не выдерживает никакой критики. Как будто это нужно партнерам, а не нам…», - отметила Марьяна Безуглая.





Напомним, что 1 июля россияне нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области.

«…Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения", – сообщал бывший пресс-секретарь ПС ВСУ Юрий Игнат.

Также добавим, что ожидается, что Украина получит свои первые F-16 уже в июле.

«Думаю, что сначала они будут защищать от вражеских ракет, а не будут работать по целям на территории России», – член Комитета ВР по нацбезопасности Вадим Ивченко.

По его словам, главный вопрос не в одобрении западных партеров по целям, а в том, насколько дальнобойными ракетами и какими радарами укомплектуют самолеты.

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