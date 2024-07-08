Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сейчас идет активная подготовка к поставкам истребителей F-16, и готовимся к этому не только мы, но и враг, атакуя наши аэродромы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, не зря на выходных в Киев приезжал новый министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, эта вся история – о поставках F-16. Как сообщил Велдкамп, говорит он, 2 июля Нидерланды получили официальное разрешение на экспорт, и самолеты будут в Украине вовремя.

«Хочу напомнить, что Нидерланды запланировали передать нам больше всего самолетов, это более 40. В общем же, если мы посмотрим на объемы запланированных поставок, они составляют более 100 самолетов. Это Нидерланды, это Дания, это Норвегия, это Бельгия, страны, которые должны нам их поставить более 100», - сообщает Александр Мусиенко.

Однако, констатирует он, понятно, что это не произойдет в ближайшие недели, если говорить обо всех самолетах, то это вопрос даже не ближайших месяцев, это будет в 2025 году, возможно, и в 2026 году. Но этот процесс, добавляет эксперт, начать нужно, и идет активная подготовка.

«Очевидно, что враг боится, они опасаются. Вот парадокс, потому что, знаете, если послушать российскую пропаганду, то, по их версии, конечно, они едва ли не все уничтожат, и эти самолеты не представляют для них никакой угрозы. Но посмотрите, как атакуют аэродромную сеть, как пытаются повредить, как стараются не дать развернуть эти мощности. Значит, не так все и просто, и они боятся именно поставок этих самолетов. Надеюсь, они будут как можно быстрее», - заключает Александр Мусиенко.

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