Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что российская ракета на «Охматдет» имела и психологический эффект, и сделали они это с расчетом, что Запад проявит слабость на саммите НАТО.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия ведет именно войну геноцидного типа, целью которой является уничтожение украинцев, нашего народа. Мы увидели, как россия одновременно, кажется, надувает щеки и включает браваду, говорит о том, как они мощны, как они сильны, но, не достигнув ничего на поле боя, они ведут борьбу против наших детей, против наших людей, атакуя медицинские учреждения, это ужас, атакуя детские больницы», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Это была ужасная атака на Киев, «Охматдет», и, добавляет он, сейчас уже есть видео и фотографии ракеты, которую СБУ идентифицировала как российскую Х-101, и четко видно, что эта ракета летит прямо, прямой наводкой непосредственно на здание больницы. И это, констатирует эксперт, – доказательства для всего мира, для всего международного сообщества того, что делает россия.

«Это просто уничтожение людей, это причинение экономического ущерба и попытка деморализации украинского общества. Психологические элементы террора также имеются всегда в ходе таких атак. Вот что преследует враг, вот какова его цель. Но, конечно, они совершили эти атаки в преддверии саммита НАТО, когда Альянс будет рассматривать вопросы помощи Украине, оказания поддержки и будущего членства», - объясняет Александр Мусиенко.

По его мнению, россияне с этой атакой рассчитывали на то, что Альянс не успеет подготовить необходимые решения и пакеты, поскольку они готовятся заранее, и это будет такая пощечина всему международному сообществу, чтобы Запад проявил слабость и не отреагировал должным образом.

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