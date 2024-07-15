Российские оккупационные войска начали очень спешить на фронте, и особенно это заметно на Торецком направлении, где они сконцентрировали свои усилия сейчас.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online объяснил, сколько еще будут продолжаться такие бои и чего ждать от противника дальше.

"Противник кидает в бой все, что можно кинуть, пытаясь достигнуть массового преимущества и захватить территорию любой ценой. Как надолго его хватит – сказать очень сложно. Но бои продолжаются и как минимум ещё от трех до пяти недель такие бои будут продолжаться в той же самой интенсивности, это как минимум", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, такая спешка со стороны врага объясняется в рамках понятия "окно возможностей".

"Уже сегодня независимые источники, в частности источники из Института изучения войны, подтверждают, что Украина постепенно наращивает свой боевой потенциал, выходя из той пропасти, в которой она была в результате недопоставок вооружения, в результате затягивания процесса усиления мероприятий по мобилизации личного состава. То есть сейчас уже есть информация и о насыщении поставки дополнительного вооружения и боевой техники, мы видим наращивание людского потенциала", – пояснил Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что уже сейчас мы видим попытки Украины контратаковать на некоторых участках фронта, и с наращиванием нашего преимущества для противника будет очень сложно продолжать наступательные действия, поэтому он так спешит захватить как можно больше территорий.

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