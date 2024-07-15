Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что покушение на Трампа и споры, кто виновен, - это внутренняя дестабилизация США, которая выгодна не американским политикам, а внешним игрокам.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Кому это выгодно? Конечно, внешним игроком. И не зря, я думаю, президент Джо Байден напомнил о том, что это единство хотят пошатнуть снаружи стоящие за кулисами. Он сказал об этом в своей речи. Я думаю, что не стоит говорить, на кого он мог намекать», – утверждает Александр Мусиенко.

По его словам, понятно, что речь идет о формируемой оси зла - это россия, Северная Корея, Иран, страны-изгнанники Сирия, Куба, а также глобальный Юг, которые сплачиваются вокруг Китая. А Китай, констатирует эксперт, это все же самый крупный и серьезный противник США в борьбе за лидерство.

«И это то время, когда не понятна еще до конца судьба самого Байдена в смысле того, точно ли, окончательно и безвозвратно именно он будет кандидатом от демократической партии. Фактически сегодня так же с Трампом, мы видим, что это покушение подогревает страсти. Поклонники говорят, это демократы, демократы оппонируют, что Трамп инсценировал и что он мошенник», - отмечает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует эксперт, идет поляризация общества и раскол, нагнетание ситуации и обстановки между двумя политическими лагерями. И, кстати, добавляет он, президент Байден очень резонно обратил на это внимание в своей речи, когда сказал, что поляризация не имеет единства, что, конечно, есть политические гонки, а есть то, что расшатывает сами США.

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