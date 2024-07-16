Военный эксперт Олег Стариков объяснил, почему затягивание войны выгодно именно для россии, а не для Украины.

Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как объясняет эксперт, у россии есть свои ресурсы, от доллара она ушла, евро не нужны, торгует рупиями, юанями и рублями, потому там и санкции немного боком, а ВПК тем временем переходит на трехсменную работу. Стратегический тыл Украины, продолжает он, - это 50 стран «Рамштайна», и вот возникает вопрос, перевели ли наши партнеры свой ВПК на военные рельсы?

«Война сейчас ведется с помощью чего? С помощью артиллерии, артиллерийских снарядов. Сколько россия выпускает артиллерийских снарядов? Уже до 3 млн дошло. Сколько наши стратегические партнеры? Миллион (ред. – обещали), и не собрали. И дело в том, что они даже не собираются такого количества выпускать», - подчеркивает Олег Стариков.

По его словам, тут проблема в том, как страны Запада организовывают свой ВПК: во Франции еще есть крупное государственное предприятие, а вот все остальное, Rheinmetall и так далее – частные. Это значит, объясняет гость программы, что они требуют инвестиций, это есть, а также они требуют, чтобы Украина покупала эти снаряды в течении 10 лет. Но ведь война, констатирует он, может закончиться хоть завтра, поэтому нам такие условия не подходят, это вопрос бизнеса.

«40 млрд (ред. – которые мы получим по результатам саммита НАТО) делим на 365, получаем 108 млн в день, то есть нам выделяют в день на войну 108 млн, россия тратит на войну 300 млн в день, при больших атаках в начале войны они тратили полмиллиарда, при атаках ракетами где-то у них выходит 200-250 млн. У нас 100, а у них 250. Теперь открывайте учебник «Арифметика» под редакцией Пупкина, там картинки есть, и считайте калькулятором. Это война, ты не побежишь в штыковую, тебе дроны нужны. Мы же говорили про дроны, РЕБы… Станция РЕБ 200 млн стоит. Системы ПВО», - заключает Олег Стариков.

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