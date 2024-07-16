Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал официальное утверждение Трампа как кандидата на президентские выборы от республиканцев и рассказал, как он умело воспользовался покушением.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп появился триумфально, его встречали овациями поклонники. Конечно, это все было театрально, с драматургией в присущей манере Трампа. Трамп был с перевязанным ухом, и это не зря. У него бандаж, разумеется, скажете, что ранение, но это не просто так. Это сознательно, и он прекрасно понимает, что сейчас в сети будет очень много мемов с картинами ван Гога с отрезанным ухом. И он сознательно это делает, только вместо ван Гога будет Трамп», - рассказывает Александр Мусиенко.

То есть, объясняет эксперт, получается так, что Трампа можно любить или ненавидеть, но он постоянно будет у вас перед глазами, и эта реклама создает соответствующий фон. Так что, констатирует он, даже здесь Трамп и его команда догадались, каким образом лучше привлечь внимание и использовать покушение.

«Конечно, ухо пострадало, конечно, его нужно лечить, и, конечно, его нужно скрыть и прикрыть бинтами, это очевидно. Но, безусловно, Дональд Трамп это использует в своих интересах, даже здесь есть определенный пиар, что, конечно, демонстрирует, насколько Трамп опытен в плане опыта медийного, рекламного, пиара», - объясняет Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, на Национальном съезде Республиканской партии выступали разные люди, среди которых были религиозные деятели, пасторы, представители церквей, которые, конечно, в большей степени поддерживают Трампа. Также, продолжает эксперт, там были представители Северной, Южной Каролины, они рассказывали, что для black communties при Байдене вроде бы становилось только хуже, им приходится бороться за свои права, и подавалось это максимально возвышенно.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что покушение на Трампа и споры, кто виновен, - это внутренняя дестабилизация США.

Также Politeka писала о том, что Поживанов рассказал, почему у нас образовались очень бедные громады.





