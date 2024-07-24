Военный эксперт опубликовал видео с передвижением ВСУ и атакой на них со стороны окупационных войск рф.

«Я не специалист по тактике боя. А кто учит наших ребят вот так вот передвигаться на фронте?», - написал у себя в Телеграм-канале украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".



Ранее в интервью Юрию Романенко офицер ЗСУ Дмитрий Глущенко также критиковал подготовку в учебках.



«Везде учат: "Иду, держу тройки, двойки там справа, слева". Ну какой, "иду, держу"? Да ползти до окопа надо, занять позицию…То есть вот эти моменты нужно отрабатывать. С ними вообще никто не работает. Да, базовое обращение с оружием там, ну, чтоб зарядил, разрядил, поставил на предохранитель, там, стрельнул интуитивно - да, это нужно. Но есть ключевые моменты, которым не учат в учебках», - рассказал Глущенко

По его словам, важнейший навык для бойцов ВСУ — это заход и выход с позиций.

«Такие вот моменты нужны, никто их не учит. А это основа выживания, потому что основные проблемы у нас везде - это период ротации, это заход, выход с позиции, это самое опасное время», - рассказал Глущенко.





Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что нет доктрины прорыва фронта, нет для современных видов вооружений.

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