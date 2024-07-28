Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала заявление Министерства обороны о том, что 75% раненых военных возвращаются в строй.



По словам нардепки, большинство критически раненых солдат не довозят до стабилизационного пункта.



Об этом она написала в своем телеграмме канале.



Минобороны и Командование медицинских сил неоднократно отмечали, что на стабилизационных пунктах очень низкая смертность и большинство раненых военных возвращаются в строй. Это потому, что действительно критически раненые не достигают стабилизационного пункта, они гибнут!» — пишет Безугла.

По ее словам, на это есть объективные причины: сложности эвакуации, интенсивность боевых действий и постоянная нехватка эвакуационного транспорта.



"Однако есть то, что военные медицинские руководители игнорируют и не дают системно улучшать, например:

- качество тактической медицины и ответственность КТС за тактическое звено;

- неуважение к статистике и анализу, в частности, помощь к стабилизационному пункту у нас до сих пор — «белое пятно статистики» (!), нет анализа, скольких можно было бы спасти ДО;

- не введен ни перелив крови (только эпизодическое применение, хотя все лоббировали), ни протоколы типа ATLS.

Ну а о возвращении в строй, думаю, не стоит объяснять, почему людям пишут, что годится. Также в 75% входят разные ранения, конечно", - написала Безугла.

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