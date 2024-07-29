Жена погибшего командира аэродрома «Канатово» Владимира Марченко хочет, чтобы суд принял справедливое решение по делу Романа Червинского – руководствуясь юридическими аргументами, а не подвергался политическому давлению.



Пишет УНІАН.



Об этом она заявила в видео, комментируя ход дела и активную вовлеченность в него отдельных политических сил. Напомним, именно «Европейская солидарность» Петра Порошенко предлагала взять Романа Червинского на поруки.

«Политика к этому не должна иметь никакого отношения, потому что речь идет о судьбах людей. С этим играть не нужно», - говорит Татьяна, которая, как и погибший муж-герой, защищает Украину в рядах Сил обороны.

В то же время в недавнем интервью Роман Червинский признался, что целенаправленно идет в политику: «Меня не надо даже втягивать, я сам уйду». Также ранее он заявлял во время судебного заседания, что люди, пострадавшие при обстреле «Канатового» сами виноваты, потому что не скрылись в бомбоубежище.

Напомним, что Червинский обвиняется в проведении несанкционированной «спецоперации», в результате которой враг получил данные о размещении нашей техники на аэродроме «Канатово» и нанес по нему ракетный удар. В результате погиб командир воинской части, ранены 17 военнослужащих, повреждены несколько истребителей и взлетная полоса.

Кроме того, Червинский является фигурантом уголовного производства по требованию с коммерсанта $100 тыс за решение вопроса с контрабандными сигаретами на одесской таможне. На видео, снятом скрытой камерой, видно, как он и несколько человек обсуждают этот вопрос.