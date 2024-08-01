Украинские врачи сделали срочное заявление относительно "нашествия" ядовитых пауков, которое якобы наблюдается в стране, и что делать в случае укуса

В июле появились сообщения о чрезвычайной активности ядовитых пауков в Украине.

Отмечалось, что из-за жары опасные тарантулы и каракурты якобы появляются уже в северных регионах страны. Информация о людях, якобы пострадавших от укусов пауков в Одесской, Херсонской, Днепре, быстро разлетелась сетью.

При этом эксперты отметили, что сейчас действительно очень теплое лето, для пауков в природе достаточно пищи, поэтому их количество заметно растет.

Однако опасный паук каракурт, как жил в Причерноморье и Приазовье, так и продолжает жить там. Каракурты есть в Запорожской, Николаевской областях, а также на юге Херсона. Тарантул распространён по всей территории Украины, в том числе в Киевской, Черниговской и Черкских областях.

Всего в Украине существует около тысячи видов пауков, и все они ядовиты. В случае укуса многое зависит от индивидуальной аллергической реакции человека.

Официальное заявление о якобы нашествии пауков сделали и в Минздраве.

«Жара в этом году действительно активизировала пауков, но не более того», - заверили врачи, добавив, что тетальных случаев не было.

Врачи отметили, что информация о массовом нашествии пауков не соответствует действительности и массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай – укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.

В том случае, если встреча с ядовитым пауком все же состоялась, в Минздраве советуют людям не паниковать и обратиться к медикам.

«Случаи, когда укусы ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не происходят», - уверяют в Минздраве.

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