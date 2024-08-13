Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Папе Римскому пора перестать призывать Украину вывесить белый флаг и обратиться с такими словами уже к Курской области.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, когда россияне пожаловались в ООН на атаку ВСУ на Курскую область, представитель их генсека Фархан Хак заявил, что у них нет представителей на этой территории, а потому не может прокомментировать информацию о гибели мирного населения (чего, конечно, наши военные избегают), и вообще у них нет достаточно информации о причинах «конфликта в Курской области».

«ООН не знает о причинах «конфликта в Курской области». Действительно, что это на пустом месте в Курской области возник какой-то конфликт? Ну, странная же история. Что это за «конфликт в Курской области», по словам ООН? Какая неожиданность. Действительно, какие могут быть причины? Ничто не предвещало беды», - комментирует Михаил Шейтельман.

С другой стороны, рассуждает он, это же принято сейчас в мировой политике войну называть конфликтом где-то. В частности, вспоминает эксперт, Папа Римский тоже говорит о «конфликте в Украине», как и все, кто на мировой арене симпатизируют путину или хотят с ним дружить.

«По идее, эти мировые люди должны вести себя так же в отношении «конфликта в Курской области», как они ведут себя в отношении «конфликта в Украине». Папа Римский должен что сказать? Правильно, что Курская область должна найти в себе смелость вывесить белый флаг. Ну, а как? Курская область должна вывесить белый флаг. Папа, скажи, чтобы они вывесили белый флаг, так будет по-честному. Когда говорил «конфликт в Украине», призывал нас вывесить белый флаг, «конфликт в Курской области» – попроси Курскую область вывесить белый флаг. Мы примем капитуляцию курян», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк заявил, что переговоры с рф, пусть и в непонятном еще формате, приближаются.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, кто саботирует российскую армию на Курщине.