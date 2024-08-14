Благотворительный фонд Вадима Столара посетил Чернигов с гуманитарной миссией, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев. Волонтеры привезли продуктовые наборы и организовали их выдачу, говорится на сайте благотворительной организации.

“На третьем году войны в разных регионах Украины, даже вдали от линии фронта, сохраняется большой запрос на продуктовую помощь. Поэтому мы продолжаем осуществлять гуманитарные миссии для поддержки людей. В последнее время мы получили много заявок из Чернигова и наша команда приехала сюда с гуманитарной помощью”, – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

С начала масштабной агрессии Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в различные регионы Украины, а именно в Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Тернополь, Запорожье, горячие точки Донбасса и места жительства вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

“Цель наших гуманитарных миссий – поддержать наиболее необходимых тех, кто в этом особенно нуждается. И мы будем делать это столько, сколько нужно людям”, – сказал основатель Фонда Вадим Столар .

За более чем два года полномасштабной войны украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получили от Фонда Столара более 15 тонн гуманитарной помощи, 613 980 порций горячего питания и 396 520 продуктовых наборов.







