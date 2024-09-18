Спортивные знаки Зодиака любят двигаться и когда они не получают достаточно упражнений, они чувствуют себя «не в своей тарелке».
Вам не обязательно быть профессиональным спортсменом, вам просто нужно жить определенным образом.
1. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)
Овны чрезвычайно атлетичны. Они любят тренироваться, тренироваться и двигать своим телом. Они пробуют новое и постоянно меняют свои тренировки. Не исключено, что Овны тренируются, потому что они конкурентоспособны и хотят преуспеть во всем, что они делают.
Для них не существует ограничений. Если им говорят, что они не могут что-то сделать, это делает их более решительными и готовыми это сделать.
2. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)
Львы энергичны и любят внимание, добиваясь успеха в чем угодно, но особенно в спорте. Львы — лучшие командные игроки, и работа в команде позволяет им сосредоточиться на успехе.
Лев никогда не захочет подвести своих товарищей по команде. Они склонны вдохновлять других, но у них есть установка, что неудачи будут, но поражение — это выбор, так что возвращайтесь и вложите все силы в победу.
3. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)
Скорпионы сосредоточены, и неважно, насколько сложным что-то может показаться, они это преодолеют. Скорпионы не так уж и далеки от экстремальных видов спорта, например, восхождения на Эверест или триатлона. Они любят делать то, что пугает других людей, и им нравится доводить свое тело до предела.
Скорпионы считают, что не всякая боль плоха, и им нравится чувство истощения и мышечных болей после интенсивной тренировки. Но они также знают, что нужно прислушиваться к своему телу; они не будут продолжать ездить на велосипеде, если это вредит их колену.
4. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)
Девы тренируют и тело, и разум, потому что знают, что можно развить одно и позволить другому застаиваться. Девы склонны узнавать все, что могут, о новом виде спорта или технике тренировок, а затем стремятся стать в этом потрясающими.
Однако Девы не ограничивают себя традиционными тренировками; они с такой же вероятностью занимаются скалолазанием, ходьбой на снегоступах и плаванием в океане. Они также склонны уделять много внимания своему питанию. Им нужно правильное топливо, чтобы поддерживать себя, и у них, как правило, возникают проблемы с пищеварением, если они неправильно питаются.
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