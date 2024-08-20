Среди основных аргументов парня было то, что русскоязычные песни демонстрируют, как не унижают людей, которые общаются на языке агрессора, и что русский даже может быть полезен обществу.

В Одессе разразился языковой скандал из-за выступления уличного музыканта на Дерибасовской. Парень исполнял песни на русском языке, в частности, композиции Виктора Цоя, что вызвало возмущение у местной жительницы. Она зафиксировала инцидент на видео, опубликованном рядом Телеграмм-каналов.

Местная блоггерша Юлия, прогуливаясь вечером по Дерибасовской, услышала, как уличный музыкант исполняет песни Виктора Цоя. Она резко отреагировала на выбор песен, спросив у музыканта о его мыслях и позиции, которую она зафиксировала на видео. В ответ он попытался запретить съемку.

"Я не разрешаю съемку. Я не согласен на съемку, потому что вы смотрите камеру. Уберите камеру, пожалуйста. Это украинские исполнители на русском языке. Валентин Стрикало, Бумбокс. Супер. Виктор Цой вообще советский гражданин еще", — ответил уличный. музыкант.

Девушка отметила, что среди основных аргументов парня было то, что русскоязычные песни демонстрируют, как не унижают людей, которые общаются на языке агрессора, и что русский даже может быть полезен обществу.

"Думаю, может, какой я счастливый человек, сейчас заеду на Дерибасовскую, возьму там себе поесть и поеду спокойно домой. Зашла на Дерибасовскую, зачем я это сделала... Хорошо, что я здесь живу и я понимаю, что, блин, здесь есть нормальные люди, но если бы я приехала так в Одессу впервые, это было бы в последний раз, честно", — заявила девушка на видео.

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