Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Это адресовано к разным группам в Украине и в российской федерации. То есть он понимает, что, если путин настолько большой, его территория, что ему в общем-то судьба Курской области, Брянской области и Белгородской по барабану в рамках процесса мировой социалистической путинской революции, то для Лукашенко это вопрос жизни и смерти при его 8-милионной Беларуси, которая полностью зависит от рф», - подчеркивает Олег Соскин.
К тому же, констатирует он, Беларусь – страна-банкрот, она не может обслуживать собственный внешний долг, а тут еще и новые проблемы добавились. По словам эксперта, российская железная дорога прекратила принимать белорусские товарные поезда в связи с ситуацией в Курской области, а еще есть риски, что может вообще прекратиться прокачка нефти и газа по территории Беларуси из-за опасений по поводу ВСУ на Брянщине.
«А то, что сейчас делают украинские войска, это понятно, что они должны будут зайти в Брянскую область, и даже туда зайти значительно легче, чем в Белгородскую. В Белгородской хоть какие-то есть вооруженные формирования, что-то было выстроено, а в Брянской области вообще ничего нету», - объясняет Олег Соскин.
Поэтому, рассказывает гость программы, лукашенко начал с того, что угрожал ядеркой, но, видимо, путин ему объяснил, что ключи у россии, дальше он заявлял, что Беларусь придет защищать российская армия, по поводу чего ему тоже много объяснили. И вот теперь, констатирует он, Лукашенко ничего не осталось кроме того, чтобы говорить о перемирье.
Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, почему Лукашенко вдруг призвал к миру.
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