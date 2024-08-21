Политолог Олег Соскин объяснил, что лукашенко изменил воинственную риторику на миролюбивою, потому что путин дал ему четко понять, что каждый сам за себя.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это адресовано к разным группам в Украине и в российской федерации. То есть он понимает, что, если путин настолько большой, его территория, что ему в общем-то судьба Курской области, Брянской области и Белгородской по барабану в рамках процесса мировой социалистической путинской революции, то для Лукашенко это вопрос жизни и смерти при его 8-милионной Беларуси, которая полностью зависит от рф», - подчеркивает Олег Соскин.

К тому же, констатирует он, Беларусь – страна-банкрот, она не может обслуживать собственный внешний долг, а тут еще и новые проблемы добавились. По словам эксперта, российская железная дорога прекратила принимать белорусские товарные поезда в связи с ситуацией в Курской области, а еще есть риски, что может вообще прекратиться прокачка нефти и газа по территории Беларуси из-за опасений по поводу ВСУ на Брянщине.

«А то, что сейчас делают украинские войска, это понятно, что они должны будут зайти в Брянскую область, и даже туда зайти значительно легче, чем в Белгородскую. В Белгородской хоть какие-то есть вооруженные формирования, что-то было выстроено, а в Брянской области вообще ничего нету», - объясняет Олег Соскин.

Поэтому, рассказывает гость программы, лукашенко начал с того, что угрожал ядеркой, но, видимо, путин ему объяснил, что ключи у россии, дальше он заявлял, что Беларусь придет защищать российская армия, по поводу чего ему тоже много объяснили. И вот теперь, констатирует он, Лукашенко ничего не осталось кроме того, чтобы говорить о перемирье.

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