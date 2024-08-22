Политолог Андрей Золотарев прокомментировал сообщения о том, что Беларусь отправляет больше войск, ПВО и самолетов к границе с Украиной, и объяснил, будет ли это серьезная эскалация.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Нет, я не думаю. Дело в том, что видимо, Александр Григорович почувствовал себя чуть получше физически. Ну, помним, не прошло и 3 недель, как он уже там говорил о том, что президент не вечный и так далее. А тут, видимо, почувствовал себя лучше, и он пытается предстать в образе военного вождя. Уже там рассказывает о том, что можем и на Польшу, если понадобится, наступать», - рассуждает Андрей Золотарев.

Как он отмечает, Лукашенко говорил, что отправит к границе треть армии, ну, от этой трети в лучшем случае в хороших боевых кондициях тоже треть, это прежде всего воздушно-десантные бригады, спецназ белорусский, оснащение и подготовка которых более-менее на уровне. А остальные, утверждает эксперт, даже пороха не нюхали.

С другой стороны, отмечает гость программы, и наши войска н границе там пороха не нюхали, белорусы называют цифры порядка 120 000 человек, но кто же во время войны правду скажет. В то же время он подчеркивает, что у нас проблемы на Покровском направлении, под Торецком, Нью-Йорк на волоске.

«И в этой ситуации, естественно, дорог каждый батальон. Более тысячи километров украино-белорусская граница, действительно придется эти скудные резервы направлять на то, чтобы прикрыть границу. Даже если белорусы направят треть своих Вооруженных сил, ну, 1000 км граница, поделите на 20 000. Это не бог весть какая плотность, явно это не та ударная группировка», - объясняет Андрей Золотарев.