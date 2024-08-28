Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что после переброски войск рф на Курщину из Украины у ВСУ есть шанс выбить оккупантов из Харьковской области, а также и по другим направлениям.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, одной из причин операции ВСУ на Курщине была подготовка наступления со стороны рф на Сумщину. Как он напоминает, в апреле в Судже была наступательная группировка войск «Курск», но у них все не так пошло на Харьковщине, поэтому эти планы подвинулись, но риски оставались, тем более что в августе Сумщину сильно обстреливали, туда заходили ДРГ.

«Сырский заявил о том, что россия перебросила 30 000 войск, преимущественно это не с Покровского направления или с Торецкого, но вместе с тем из Харьковской области, Запорожской. Кстати, президент Украины не говорил о дальнейших планах, и не будем мы, но я обратил бы внимание на один интересный факт. Зеленский распорядился создать военные администрации в Пологах и Васильевке на территории Запорожской области. Не исключено, что подобные будут созданы вскоре и на левобережье Херсона на фоне того, что враг оттуда перебрасывает силы. Интересный намек», - рассказывает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, у ВСУ появляются перспективы улучшить ситуацию на Харьковщине, освободить там районы, которые занял враг, отодвинуть их, возможно, обеспечив контроль даже над Шебекино в Белгородской области. Тем более, добавляет эксперт, губернатор Гладков уже говорит об активизации ВСУ по направлению к Белгородской области.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, в чем сложность отражения последних массированных обстрелов Украины.

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