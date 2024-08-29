Военный эксперт рассказал о ситуации на Харьковском направлении и оценил шансы Сил обороны Украины реализовать на этом фронте контрнаступательную операцию.

На прошлой неделе в Третьей штурмовой сообщили, что в результате контратаковальных действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на 2 км².

Третьей штурмовой удалось отвести удар российских оккупационных войск по направлению Макеевки и снять напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого" рассказал, может ли Харьковская область стать тем направлением, где ВСУ сейчас смогут реализовать успешную контрнаступательную операцию.

"В районе Волчанска и Липцев, это район Глубокого – да, вполне возможно, безусловно. Но если мы говорим о Лимано-Купьянской оси, то там все же укрепленные позиции противника, там группа войск "Запад" достаточно многочисленная и остатки группы войск" Центр "на Лиманском направлении", – отметил Александр Коваленко.

Поэтому, по мнению военного эксперта, постепенно, пошагово в районе Тернов и в районе Серебрянского лесничества будет происходить наше продвижение через системность контратак, но говорить о каком-то большом контрнаступлении ВСУ в Харьковской области вряд ли можно.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.