В условиях активных боевых действий на юге Украины, в частности после успешных операций в Курщине, Кремль пытается изменить тактику, прибегая к угрозе с севера.

Как отмечает эксперт Евразийского центра Петер Дикинсон в Atlantic Council, Путин должен заставить Украину оттянуть силы с юга, создавая потенциальную белорусскую угрозу.

"Россия давно стремится углубить участие Беларуси в войне против Украины, но в этом конкретном случае Кремль преследует очень конкретную цель. Путин надеется, что, создавая потенциальную белорусскую угрозу вдоль северной границы Украины, он сможет заставить Киев оттянуть украинские войска из Курщины, ослабив давление на свою перенапряженную армию», – пишет Петер Дикинсон.

Белорусская угроза

В последние недели белорусская армия активизировалась на севере Украины, Гомельской области. МИД Украины сообщил о концентрации белорусских войск и техники в приграничных зонах, включая танки, артиллерию и комплексы "Искандер" и "Полонез". Это создает опасность не только Украине, но и соседним Польше, Литве и Латвии.

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, объяснил эти действия как "обучение" для предотвращения возможного прорыва. Однако украинские официальные лица подозревают, что это может являться частью более широкой стратегии Кремля.

Военная активность и дипломатические споры

После появления информации о концентрации войск Украина усилила охрану границы с Беларусью. В то время, как белорусская сторона отрицает наличие угрозы и считает обвинения Киева преувеличенными, украинские эксперты и военные продолжают следить за ситуацией. Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подчеркивает, что ситуация постоянно отслеживается и что Украина в состоянии войны обороняется, поэтому усиливает границу, чтобы не допустить повторного вторжения.

Роль Кремля и Пекина

Согласно эксперту Петеру Дикинсону, Кремль использует Беларусь для создания дополнительного давления на украинские силы, чтобы уменьшить их активность на юг. Этот шаг позволяет Путину выиграть время для мобилизации дополнительных сил и ресурсов.

Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, отмечает, что Лукашенко, вероятно, не пойдет на открытую военную агрессию без поддержки Китая. Визит китайского премьера Ли Цяна в Москву и Минск подчеркивает значение китайского фактора в поддержке Лукашенко, что может сдерживать его от радикальных шагов.

Международная реакция

Несмотря на дипломатические возражения белорусской стороны, международное сообщество озабочено возможными последствиями обострения ситуации. Польша уже подверглась инциденту с российским дроном, что подчеркивает необходимость интегрированной системы ПВО для защиты от потенциальных атак.

Источник: Atlantic Council

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