Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что даже самые мощные страны НАТО теряли авиацию в ходе боевых действий, поэтому не следует ожидать, что ее не будет терять Украина.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«К сожалению, не научились еще воевать так, чтобы не нести потери. Вообще война – это такая плохая вещь, подлая штука, которая приносит страдания, потери, разрушения. Вот что она приносит. Нет там ничего романтического, красивого, хорошего», – отмечает Александр Мусиенко.

Самая большая потеря, утверждает он, - это пилот, потому что это человек, умеющий управлять F-16, и проблема с новой авиацией у нас заключается именно в нехватке пилотов, а сам самолет - это ничего страшного, нам дадут еще. К тому же, добавляет эксперт, не только Украина не научилась воевать без потерь, этого не умеет никто в мире.

Попутно он вспоминает войну в Персидском заливе, когда США потеряли в Ираке и Кувейте 40 самолетов, 28 из которых именно от действий противника, 23 вертолета, 5 из которых от действий противника. И это, подчеркивает он, была коалиция мощных стран НАТО, а их авиацию также противник смог уничтожить.

«И когда это все происходит в небе (ред. – массированные обстрелы Украины со стороны рф), я задаю вопрос любому американскому военному, любому британскому, любому французскому, немецкому, любому, участникам коалиции войны в Персидском заливе: «А что же тогда происходило в небе и как произошло так, что, имея тотальное преимущество, войска коалиции потеряли самолеты и вертолеты?», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что путин будет пробовать провести контрнаступление.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал о том, сколько будет продолжаться война.