Ракетно-дроновый удар по Украине 26 августа 2024, который стал самым массированным за время полномасштабной войны, показал, что оккупанты несколько переориентировали свои атаки.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"На самом деле вот этот масштабный ракетно-дроновый удар, комбинированный удар он преимущественно пришелся по своей основной волне на Центр, на Север и на Западную Украину. Поэтому Юг не так пострадал, как в прошлые разы, это удивительно на самом деле", - заявил Александр Коваленко.

Но, по словам эксперта, после массированной атаки оккупанты ударили по Одессе баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", но это уже единичный случай.

"Поэтому они, в принципе, единичными ударами и разведывательными дронами периодически нас все же донимают, а вот массированные удары они переориентировали больше на Север, Центр и Запад", - отметил Александр Коваленко.

Напомним, во время массированного обстрела 26 августа оккупанты выпустили по Украине 127 ракет разных видов и 109 БПЛА типа "Shahed-136", в основном по объектам нашей энергетической инфраструктуры. В результате атаки были зафиксированы повреждения в нескольких регионах, и "Укрэнерго" было вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.

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