Об этом в эфире телемарафона сообщил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.



Военный отметил, что украинская пехота находится под постоянным давлением врага, а бойцы теряют физические и нравственные силы.

"Иногда ребята похожи на зомби, — объясняет военный. — Мы несем большие потери и нуждаемся в ротации".

Егор Фирсов подчеркнул, что на фронте есть много факторов, нуждающихся в оперативном реагировании, однако не все из них можно озвучивать публично.

По мнению эксперта, для поддержки боеспособности на Покровском направлении необходимо увеличить количество свежих подкреплений.

"Мы нуждаемся не менее в одной бригаде, которая составляет 3-4 тысячи человек. У нас ощущение, что усиление свежих сил необходимо", — добавил он.

Также Фирсов отметил важность правильной ротации подразделений. По его словам, новичков нужно вводить постепенно, сначала на вторую линию обороны, чтобы они привыкли к условиям боя, и только потом переводить на передовую.

Военный отметил, что наиболее уязвимый момент для военных - это ротация, поэтому этот процесс должен происходить без публичных обсуждений.

"Командование должно принимать решение, чтобы не создавать впечатление, что каждый солдат становится генералом", - подытожил военный.

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