Покровское направление в Донецкой области стало одной из самых горячих точек фронта, где продолжаются тяжелые бои, а прогнозы по развитию событий остаются неутешительными для Украины.

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, потеря Покровска может иметь катастрофические последствия для Украины.

В своем Telegram-канале Жорин отметил, что захват Покровска открывает для российских войск несколько сценариев для дальнейших наступательных действий. Первый – это развитие наступления на север, в направлении Константиновка-Дружковка-Краматорск. Второй — продвижение на юг с целью оцепления украинских военных группировок. Третий сценарий – наступление на Днепропетровскую область.

"По моему мнению, первые два направления будут для врага приоритетными, но с захватом Покровска они могут открыть путь и на Днепропетровщину", - пояснил Жорин.

Он подчеркнул, что россияне могут использовать захват Покровска как важный плацдарм для дальнейших сделок. Кроме того, это позволит им существенно повлиять на логистику Вооруженных сил Украины, ведь важные линии поставок находятся вблизи этого города.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что командование Вооруженными силами Украины принимает решение быстро и четко, чтобы противостоять врагу на Покровском направлении. Однако ситуация остается сложной.

Эксперты Forbes предполагают, что Россия может достичь своих стратегических целей уже в сентябре, включая взятие Покровска. Британская разведка также считает, что темпы продвижения российских войск могут замедлиться, когда они войдут в населенные пункты вблизи Покровска. Это может дать Украине шанс укрепить оборону.

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