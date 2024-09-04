Согласно материалу Financial Times, Россия, отказавшись от попыток вытеснить украинские войска из Курской области, сосредоточила свои усилия на наступлении в Донецкой области. Понимая стратегическую важность Покровска, российское командование считает его ключевым для дальнейшего продвижения.

Покровск – важный транспортный узел для Краматорска, Константиновки и центральной Украины и то, под чьим флагом он окажется, может сыграть решающую роль в ситуации на фронте.

Министерство обороны Британии сообщает, что российские войска уже приблизились к городу на расстояние 10 км. Хотя их наступление может замедлиться при приближении к более густо населенным районам, россияне уже имеют присутствие в Селидово, а тысячи гражданских сбежали из Покровска.

Российское командование перебросило войска из Запорожской области и Харьковского направления в Донецкую область, в то время как сохраняя важные подразделения в Курской области. Согласно обозревателю Константину Машовцу, давление на Покровск может быть временно снижено, но угроза оставалась значительной. Операции ВСУ в Курской области, усилившие давление на российские силы, не смогли существенно снизить угрозы на Донецком направлении.

Военные эксперты отмечают, что падение Покровска неизбежно, но ситуация в этом регионе остается напряженной. Поддержка Покровска критически важна для сохранения обороны Украины в Донецкой области.

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