Захват Покровска российскими войсками откроет им возможность к продвижению в сторону Слаавянска и Краматорска.

Об этом заявил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в разговоре с The Times.

По его словам, россияне имеют большое численное преимущество в живой силе и применяют тактику, которую он описывает как "самоубийственную, но эффективную".

Две недели назад, когда российское наступление на Покровск ускорилось, бойцов "Азова" перебросили из Лимана в Нью-Йорк. Кротевич считает, что стратегия остановки российского авангарда "в лоб" ошибочна.

"Мы должны были наступать от Нью-Йорка, через выступление, и окружить их. Зато мы сами рискуем оказаться в окружении", — пояснил военный.

По его словам, российские оккупанты привыкли использовать небольшие подразделения для отвлечения внимания украинских сил, в то время как основные силы продвигаются в другом направлении. Кротевич подчеркнул, что, несмотря на значительные потери со стороны врага, оккупанты не останавливаются.

"Они теряют здесь много людей, гораздо больше, чем мы. И все равно они продолжают прибывать", - отметил он.

По мнению Кротевича, потеря Покровска не обязательно будет означать потерю Украины или Донбасса, но время на смену стратегии быстро истекает.

"Если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск. В 2014 году они были в "мягкой оккупации". В этот раз она не будет такой мягкой", - подчеркнул офицер.

Солдат 93-й механизированной бригады Евгений, ранее участвовавший в битве за Бахмут, считает, что Покровск может упасть гораздо быстрее, чем мы можем представить.

"Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного. Все разваливается так быстро," - признался он.

Военные эксперты и аналитики также указывают на угрозу скорейшего продвижения россиян. Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прогнозирует, что враг может достичь окрестностей Покровска уже в ближайшее время.

В Покровской общине продолжается эвакуация, и большое количество людей покидает город.

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