По данным американского журнала Foreign Affairs, это наступление открывает новые возможности для ВСУ, но в то же время несет серьезные риски. Лучшим сценарием этой операции есть то, что украинские силы смогут удержать захваченную территорию и сдержать российское наступление на Донбассе. Это также может повлиять на западную политику использования дальнобойного оружия и придать дополнительный импульс в поддержке Украины.

Худший сценарий, по версии Foreign Affairs, предполагает, что Украина может потерять значительные участки земли на востоке и не сохранить контроль над территориями в Курске. В таком случае это наступление может быть использовано Москвой для укрепления своих позиций на фронте, а также привести к потере "разменной монеты" для переговоров.

В издании также считают, что это наступление задает перед Киевом несколько важных стратегических вопросов. Если российские войска решат контратаковать, украинская армия может вынудить Москву вступить в бой на своих условиях, что усилит давление на все фронты. Однако сейчас нет достаточных доказательств того, что Украина уже достигла такого эффекта.

Украинские военные, тем временем, продолжают окапываться в Курской области и создавать собственную военную администрацию, намереваясь удержать "Курский котел" в ближайшем будущем. По мнению экспертов, все зависит от того, как отреагирует Москва. Если российские войска устремятся на украинские линии, Киев может заставить Россию рассредоточить свои силы и открыть новые возможности для контрнаступления.

Однако Foreign Affairs предостерегает, что Киеву придется выбирать между содержанием захваченных территорий и вложением больших ресурсов в Курскую операцию, чтобы заставить рф к более масштабным усилиям для противодействия. В издании подчеркивают: "Риски не следует недооценивать".

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