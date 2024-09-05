Российские оккупационные войска приближаются к Покровску и решающую роль в сдерживании врага играет не только количество украинских военных, но и эффективность управления и взаимодействия между всеми подразделениями.

Такое мнение высказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов рассказывая о ключевых шагах, необходимых для защиты Покровска.

"Чтобы остановить врага в 8 км от Покровска, нужна хотя бы одна бригада с эффективным штабом, способным координировать действия между дронами, радиоэлектронной борьбой (РЭБ), разведкой и средствами поражения", - подчеркнул Бутусов.

По его словам, нынешняя тактика россиян заключается в атаках малыми группами под управлением дронов, что позволяет избегать значительных потерь.

Бутусов обратил внимание, что украинские подразделения часто вынуждены отступать из-за недостатков управления, что позволяет врагу занимать пустые позиции. Россияне же действуют несколькими эшелонами, где любой отказ от исполнения приказа может привести к расстрелу на месте. Украинские боевые порядки формируются в один эшелон, что делает их уязвимыми.

"Для эффективной защиты нужно оборудовать рубеж обороны и прекратить размениваться во встречных боях", - подчеркнул советник.

Также важно обеспечить максимальное применение дронов и РЭБ, а для этого их нужно объединить под единым командованием. Бутусов подчеркнул, что поставки техники от государства недостаточны и покрывают лишь 10% от потребностей.

"Нужно, чтобы на каждое направление немедленно поступили сотни дронов, таких как "Мавик" и "Аутел", чтобы увеличить количество сбросов и поражений врага", - сказал он.

Советник также обратил внимание на важность финансовой поддержки со стороны государства и частных компаний, таких как ДТЭК, для закупки дронов, РЭБ, пикапов и квадроциклов. Это, по его мнению, может кардинально изменить ситуацию в поле боя.

Если украинские силы получат должную поддержку, а одна боеспособная бригада будет развернута на подступах к Покровску, наступление россиян можно будет остановить.

"Для Украины это будет максимально выгодным решением", - подытожил Бутусов.

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