Ситуация под Покровском коренным образом не изменилась, даже если бы Украина сосредоточила там все свои силы и не проводила бы Курскую операцию.

Такое мнение высказал военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий.

Он убежден, что российские войска могут приблизиться к Покровску в ближайшее время. По его словам, россияне не сняли ни одного солдата из Донецкой области, где сосредоточены наиболее боеспособные подразделения, что делает их наступление на Покровск почти неотвратимым. Однако Дикий также отмечает, что продолжающиеся бои в городе могут продолжаться месяцами, а полностью остановить наступление России украинским силам не удастся.

Эксперт считает, что даже если бы Украина сосредоточила все свои силы под Покровском, это бы только замедлило российское наступление, но не остановило бы его.

"Мы не смогли остановить их ни в Соледаре, ни в Бахмуте, ни в Авдеевке. Все, что мы можем сделать - это увеличивать цену их продвижения, ожидая, пока у них закончатся все ресурсы", - подчеркнул Дикий.

По словам Дикого, решение Украины атаковать в Курской области было стратегически верным. Операция на Курщине не только изменила международный дискурс, но и разрушила миф о "неумолимой силе" русской армии.

"Перед началом Курской операции западные медиа считали, что победить россию невозможно... Но после нашего удара в Курщине это представление резко изменилось", - объясняет эксперт.

Операция в Курской области также имеет значение с военной точки зрения. Она помогает создавать напряжение внутри россии и увеличивает обменный фонд для Украины, что может иметь важные последствия для будущих переговоров.

"Очень важно понимать, что битва идет не за Покровск. Война идет за умы - за умы людей в тылу, за умы западного сообщества", - отметил Евгений Дикий.

Он отмечает, что военная стратегия Украины направлена ​​не только на оборону конкретных городов, но и изменение общего хода войны и международного восприятия этого противостояния.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.