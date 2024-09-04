Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, каковы шансы того, что вместе с новыми ракетами Украина может получить от Запада наконец-то и разрешение на удары вглубь российской федерации.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал о том, что Украина сейчас получит новый пакет помощи. Он очень важен для нас. Интересно, что издание Reuters написало о том, что в новом пакете помощи, который может быть уже этой осенью, могут быть ракеты JASSM. Это одна из разновидностей ракет AGM, они способны лететь на дальность 370 км, а есть версия и на 800 км», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, ключевой вопрос состоит в том, будет ли разрешение бить этими ракетами по россии, это самое важное, поэтому надеемся, что решение будет, возможно, как раз в одном из ближайших пакетов. Ведь, объясняет эксперт, если бы Украина получила хотя бы несколько десятков ракет JASSM, ATACMS, это усилило бы наши возможности и повысило уровень атак.

Кстати, он напоминает, что разрешение бить западным оружием по Белгородской и Курской области имело четкую аргументацию – это защита Сумщины и Харьковщины, и сегодня эти территории страдают, конечно, но не от наступления оккупантов, а от ракетных ударов. Как отмечает эксперт, россияне обстреливают эти области дальнобойными «Искандерами», иногда это С-300, С-400.

«Поэтому нам нужна возможность уничтожать эти пусковые установки на территории россии, а для этого требуется увеличение радиуса поражения, повышенная дальность. Тогда мы будем видеть, соответственно, и результат. Это четкая, понятная аргументация для наших партнеров, надеюсь, они к этому прислушиваются. По крайней мере, по моим некоторым инсайдам, решение практически на подходе», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, есть ли у Кадырова армия и что предлагают российские оппозиционеры.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, сколько баллистических ракет россия получит от Ирана.





