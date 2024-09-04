Военный эксперт Олег Стариков разобрал причины, по которым Украина могла потерять первый истребитель F-16 вместе с пилотом, и рассказал, которая из них самая вероятная.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«В итоге нам дали шесть самолетов, и теперь мы ждем, что шесть самолетов решат вопросы российско-украинской войны в стратегическом назначении. Во-первых, не решат, это не то количество. Количество, которое может решить, - это как минимум два полка или даже три, это где-то 120-160 самолетов», - утверждает Олег Стариков.

По его словам, если рассматривать версию о дружественном огне, то, в принципе, она имеет право на жизнь, но тогда получается, что у системы Patriot нет системы «свой-чужой», нам ее почему-то не передали. Вторая версия, продолжает эксперт, состоит в том, что это была ошибка пилота, что тоже возможно, поскольку F-16 – совершенно новый для нас самолет, поэтому пилот в случае чего мог не справиться с рефлексами.

И самое важное, рассуждает гость программы, это то, что пилот не катапультировался, а в случае отказа техники или его личной ошибки он бы просто дернул за ручку и вылетел. Так что, утверждает он, по всей видимости, в самолет попали, и пилот умер во время взрыва.

«Но сам по себе самолет – это расходный материал. Это как танки, это как боевые бронированные машины, это расходный, а не уникальный материл. Он и предназначен выполнить задачу. Время жизни, например, танка во время Второй мировой войны было 3 минуты, 3-5 минут. Время жизни самолета чуть-чуть больше, чуть-чуть. Но что уникально? Уникален летчик, это уникальный материал. Летчиком не каждый становится», - заключает Олег Стариков.

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