Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал в эфире "Киев24", что в настоящее время россия сосредоточилась на массированных ракетных ударах по отдельным городам. По словам эксперта, это создает новые вызовы для украинской противовоздушной обороны.

Долинце отмечает, что в начале войны россия вела массированные атаки по многим целям одновременно, но в последнее время сосредоточилась на точечных ударах по ключевым объектам инфраструктуры. Так, по одному объекту могли выпускаться десятки ракет.

"При массированных атаках наши системы противовоздушной обороны могут уничтожить лишь часть вражеских целей. Например, одна установка "Петриот" имеет только четыре ракеты, и после их использования нужно время для перезагрузки, которое может занимать от 40 минут до часа", - объясняет эксперт. Поэтому даже небольшое количество ракет может пробиться через защиту.

Долинце также предполагает, что россия, ориентируя свои удары на мирные города, пытается психологически давить на украинцев, а не получать военное преимущество. Эти удары преследуют цель повышения моральной усталости среди населения и ухудшения условий жизни в городах.

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