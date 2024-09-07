Украине было бы выгодно атаковать Приднестровье. Такое мнение высказал в ефире "Цензор.нет" военный эксперт и журналист Юрий Бутусов.

Он отмечает, что если бы Украина сосредоточилась на Приднестровье, где российские войска и спецслужбы активно действуют против украинских интересов – она бы получила больше этой операции, чем от захвата территорий в Курской области России.

Бутусов выражает колебание в целесообразности выбора целей для схожих операций. Он подчеркивает, что Приднестровье является ключевой территорией для российской агентуры, активно использующей этот регион для ведения подрывной деятельности против Украины.

"Приднестровье – это не территория Молдовы сейчас. Фактически это территория, которую контролируют российско-оккупационные власти. Там российская армия, российская ФСБ, спецслужбы, ведущие войну против Украины. Российские военные базы. И организаторы незаконного перехода границ, то есть целое преступное тайно, беспрепятственно переправляющая пачками людей через границу группировка", - добавляет эксперт.

В качестве примера Бутусов приводит случай с депутатом Дмитруком, который уклонился от обвинения в государственной измене и незаконно пересек границу Украины через Приднестровье.

По словам Бутусова, Приднестровье является не просто территорией, а важной военной и политической точкой для России. Он подчеркивает, что захват этого региона мог бы значительно ослабить российскую агентуру и изменить стратегическую ситуацию в регионе. В то же время, события на Курщине, где ВСУ взяли в плен 600 российских военных, также важны. Однако, по мнению эксперта, Приднестровье может обеспечить Украине еще большее преимущество.

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