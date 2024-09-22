Рецепт максимально прост, потому морковь по-корейски получится непревзойденной у каждой, кто захочет ее приготовить.
Прежде чем начать, Татьяна Литвинова рекомендует подготовить все необходимые ингредиенты:
- Морковь - 500 г
- Вода — 2 ст. ложки
- соль - 1 ч. ложка
- Сахар – 1 ст. ложка (при необходимости больше, если морковь не сладкая)
- Кайенский перец – 0.5 ч. ложки
- Паприка — 0.5 ч. ложки
- Сушеный чеснок – 0.5 ч. ложки (по желанию)
- Лимонный сок – 4 ст. ложки
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
Очистите морковь и нарежьте ее на тонкие слайсы или соломку с помощью терки. Чтобы морковь восстановила сочность, замочите ее в холодной воде на 30 минут.
В небольшой миске смешайте воду, соль и сахар. Добавьте кайенский перец, паприку и, по желанию, сушеный чеснок. Перемешайте до растворения.
Налейте лимонный сок в маринад и перемешайте. Затем залейте полученным маринадом натертую морковь и хорошо перемешайте руками, чтобы специи распределились равномерно.
Добавьте в морковь теплую оливковую и снова перемешайте. Дайте настояться около 15 минут, чтобы морковь по-корейски хорошо пропиталась и стала сочной.
Готово, теперь можно пробовать! Эта морковь по-корейски идеально подходит как гарнир к основным блюдам или в качестве самостоятельного перекуса. Татьяна Литвинова призывает сохранить этот рецепт, ведь вы точно к нему еще вернетесь.
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