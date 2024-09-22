Татьяна Литвинова, шеф-повар и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", делится рецептом необычной моркови по-корейски, которая станет идеальным дополнением к любому блюду или самостоятельным вкусным перекусом.

Рецепт максимально прост, потому морковь по-корейски получится непревзойденной у каждой, кто захочет ее приготовить.

Прежде чем начать, Татьяна Литвинова рекомендует подготовить все необходимые ингредиенты:

Морковь - 500 г

Вода — 2 ст. ложки

соль - 1 ч. ложка

Сахар – 1 ст. ложка (при необходимости больше, если морковь не сладкая)

Кайенский перец – 0.5 ч. ложки

Паприка — 0.5 ч. ложки

Сушеный чеснок – 0.5 ч. ложки (по желанию)

Лимонный сок – 4 ст. ложки

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Очистите морковь и нарежьте ее на тонкие слайсы или соломку с помощью терки. Чтобы морковь восстановила сочность, замочите ее в холодной воде на 30 минут.

В небольшой миске смешайте воду, соль и сахар. Добавьте кайенский перец, паприку и, по желанию, сушеный чеснок. Перемешайте до растворения.

Налейте лимонный сок в маринад и перемешайте. Затем залейте полученным маринадом натертую морковь и хорошо перемешайте руками, чтобы специи распределились равномерно.

Добавьте в морковь теплую оливковую и снова перемешайте. Дайте настояться около 15 минут, чтобы морковь по-корейски хорошо пропиталась и стала сочной.

Готово, теперь можно пробовать! Эта морковь по-корейски идеально подходит как гарнир к основным блюдам или в качестве самостоятельного перекуса. Татьяна Литвинова призывает сохранить этот рецепт, ведь вы точно к нему еще вернетесь.

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