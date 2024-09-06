Во многих областях Украины сегодня была объявлена ​​воздушная тревога из-за новой атаки армии рф.

Сегодня, 6 сентября, враг нанес удар по Павлограду Днепропетровской области, есть пострадавшие и 1 погибший.



В своем телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты атаковали Павлоград. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере 30 человек, среди которых ребята 11 и 4 лет.

Ранее воздушные силы ВСУ сообщали, что на Павлоград летят несколько скоростных целей. Вероятно, враг нанес удар по городу баллистическими ракетами.

Ситуация в области тоже сложная. С вечера и до поздней ночи российские оккупанты совершили серию атак сразу на несколько районов.





Как отмечает Сергей Лысак, в Никопольском районе враг применил беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". В результате обстрелов ранения получили 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Повреждены 11 домов, гараж, два автомобиля и лодка. Также получили повреждения линии электропередач и газопроводы. Последствия обстрелов выясняются в Марганецкой и Красногригорьевской общинах.

В Донецкой области тоже продолжаются вражеские атаки. Глава областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Краматорском районе повреждены дома в Лиманской и Николаевской общинах, есть погибшие и раненые. В Славянской общине повреждены 59 частных домов и школа. В Новой Полтавке ранен один человек, а в Константиновке один человек погиб, еще девять получили ранения. В результате обстрелов повреждены дома, многоэтажки, магазины и линии электропередач.

В Покровском районе было повреждено более 10 многоэтажных и многочисленных частных домов, а также объекты инфраструктуры. В Бахмутском районе повреждены дома в Северской и Часовоярской общинах.

Обстрелы со стороны российских окупантов продолжают приносить новые трагедии для украинских городов и сел, уничтожая жилье мирных жителей и угрожая их жизни.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.