Российские оккупанты накапливают резервы и бронетехнику для начала наступления на украинские территории.

Осенью рф может начать новый этап своего наступления на Украину, активно подтягивающий резервы и боевую технику для дальнейших операций. Об этом в рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Как в плановой экономике – все ориентировано на полугодие. Заводы уже сдают плановые партии техники, которые были профинансированы ранее", – отмечает Жирохов.

Эксперт отмечает, что армия россии уже получила новые боевые машины пехоты БМП-3, другую бронетехнику и партию самолетов Су-34. Жирохов отмечает, что основной целью россиян сейчас является выход на административные границы Донецкой области. Однако он добавляет: "Очевидно, у россиян есть и другие планы, но об этом не говорят".

В то же время Жирохов рассказал о вероятности контрнаступления россиян на Курщине зимой. По его словам, в ближайшее время такого наступления не ожидается, но его могут осуществить зимой или весной 2025 года.

"По моему мнению, россияне не будут проводить контрнаступательную операцию на Курщине. Они намерены оставить такие планы на зимний или зимне-весенний период, когда смогут собрать нужные силы", — объясняет эксперт.

Ключевым фактором для принятия решения о контрнаступлении на Курщине станет результат битвы за Покровск.

"После того, как станет ясно, какими будут итоги битвы за Покровск, россияне смогут опрокидывать свои войска и применять большее количество резервов", - добавил Жирохов.



Источник: Главред.

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