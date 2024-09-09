Несмотря на постоянные ракетные атаки, Украина остается более безопасным местом для некоторых иностранцев, чем их родные страны. Хотя количество беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, уменьшилось за последние годы, поток не прекратился полностью.

Государственная миграционная служба Украины предоставила по запросу адвоката Владимира Богатыря информацию о решениях, принятых по заявлениям о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Виды защиты в Украине

Украина предоставляет три вида защиты иностранцам и лицам без гражданства:

Статус беженца: Предоставляется лицам, которые из-за обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находятся вне своей страны и не могут или не желают пользоваться ее защитой.

Дополнительная защита: Предназначена для лиц, не являющихся беженцами, но вынужденных прибыть в Украину или остаться здесь из-за угрозы их жизни, безопасности или свободе в стране происхождения вследствие вооруженного конфликта или систематического нарушения прав человека.

Временная защита: Применяется в случаях массового наплыва людей, вынужденных искать защиты из-за внешней агрессии, оккупации, гражданской войны, этнических конфликтов, природных или техногенных катастроф. Пока Украина не применяла этот режим для иностранцев, но украинцы пользуются им в странах Европы.

Гарантии защиты

Лица, получившие защиту в Украине, имеют право на:

Трудоустройство

Медицинское обслуживание

Защита от выдачи (экстрадиции) стране происхождения или другому государству, где их жизни или свободе угрожает опасность

Статистика предоставления защиты

По данным Государственной миграционной службы Украины:

С 2022 по 31 июля 2024 года Украина приняла 131 положительное решение по заявлениям о предоставлении защиты.

Для сравнения: в 2021 году было удовлетворено 157 заявлений.

Страны происхождения искателей защиты

Топ-4 страны, граждане которых получили защиту в Украине в 2022-2024 годах:

Российская Федерация: 53 решения

Сирия: 21 решение

Беларусь: 17 решений

Афганистан: 11 решений

Эти четыре страны составляют 78% всех удовлетворенных заявлений.

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Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь, получивший эти данные по своему запросу, комментирует: «Хотя цифры нельзя назвать большими, однако они красноречивы. Данные могут быть своеобразным антирейтингом стран мира, в которых условия жизни оказались настолько неудовлетворительными, что их граждане предпочитали жить под угрозами постоянных ракетных атак».

Международный адвокат Владимир Богатырь также отмечает, что ключевой целью получения международной защиты часто является избегание реальной или потенциальной экстрадиции.

Эта статистика демонстрирует, что даже в условиях войны Украина продолжает выполнять свои международные обязательства по защите беженцев и нуждающихся в дополнительной защите.