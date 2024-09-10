В своем наступлении украинские бойцы используют тактику, направленную на разрушение критической логистической инфраструктуры врага.



И по мнению OSINT-аналитика и военного обозревателя Виталия Кононученко, украинские защитники совершают удары по важным объектам в глубине обороны врага, чтобы усложнить ротацию российских подразделений и настройку логистики. По его словам, в Курской области российские войска перешли к маневровой обороне, но украинские силы пытаются продвигаться на участках, где россияне слабее.

"Украинские силы двигаются очень осторожно на тех участках, где у россиян нет достаточно сил для обороны", – отмечает Кононученко.

Он добавил, что в результате операций ВСУ были повреждены несколько важных переправ, в том числе три моста на реке Сейм, а также понтонные переправы. Это еще больше усложняет передвижение российских войск и создает проблемы со снабжением.

Кононученко отмечает, что ставка Украины состоит в том, чтобы заставить врага уйти из-за невозможности организовать нормальную логистику.

"Если наши силы смогут удерживать этот уровень напряжения, то, вероятно, не придется атаковать со стороны украинской границы – россияне будут вынуждены сами покинуть эту зону", – подчеркивает эксперт.

Таким образом, украинская тактика постепенного истощения сил противника и разрушение его логистики может оказаться решающей в противостоянии на Курском направлении.

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