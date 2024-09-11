Город Покровск имеет серьезное значение и как укрепленный оборонительный бастион, и как командный и логистический центр.
Как заявил сотрудник аналитического центра бундесвера Буркхард Майснер – Покровск по сути является ключем получив который окупанты смогут захватить весь Донбасс.
В последние дни продвижение армии рф застопорилось.
"В направлении на Покровск и несколько севернее последних десяти дней россияне ничего не оккупировали. Зато они продолжают активные действия южнее – возле Селидового, Украинского, Долиновки. Продвижение здесь не значительное, но происходят также успешные контратаки со стороны ВСУ", – отметил OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко.
В то же время эксперт подчеркнул, что россияне пытаются атаковать большими силами со стороны Марьинки и Угледара. Их цель — замкнуть оперативное оцепление вблизи города Курахово, что может стать новым центром боевых действий.
"Движение в сторону Покровска замедлилось, но со стороны Селидового и Угледара россияне пытаются атаковать с разных сторон, чтобы создать небольшое окружение вокруг Курахового", - добавил Кононученко.
Ситуация на фронте продолжает оставаться нестабильной и новая тактика россиян может повлиять на развитие событий в ближайшие дни.
К слову, ранее The New York Times тоже говорили о том, что украинские войска успешно остановили российское наступление на Покровск на больше, чем неделю, что позволило ВСУ перегруппировать свои силы и укрепить позиции. В то же время в издании отмечали, что рф не отказалась от своей цели – продвинуться в город Покровск.
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