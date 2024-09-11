У себя в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить оригинальный томатно-сырный суп, который стал его любимым.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что осень – это идеальное время для супчиков, поэтому следует обязательно попробовать этот рецепт.
Точная граммовка для этого рецепта не нужна, можно регулировать количество ингредиентов по своему вкусу. Для приготовления томатно-сырного супа "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- помидоры (лучше сразу нескольких сортов)
- лук репчатый
- перец красный сладкий
- вареная курица + бульон
- соль и любимые специи (сухой чеснок, молотый перец, паприка, прованские травы и т.п.)
- авокадо
- сок лимона или лайма
- сыр твердый
- зелень и чипчи начос для подачи
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво варит куриный бульон, добавляя, кроме курицы, также лук, сельдерей и перец для вкуса и аромата.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем помидоры, сладкий перец, очищенный от семян, и лук, разрезанный на произвольные куски. Запекаем овощи в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.
Авокадо "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает небольшими кусочками, сбрызгиваем лимонным соком, добавляет соль и перец по вкусу.
Запеченные помидоры, перец и лук перебиваем блендером до однородности. Добавляем куриный бульон и снова перемешиваем до однородности.
В тарелку для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает суп, добавляет кусочки вареной курицы, тертый сыр, а сверху снова наливает суп. Сверху добавляем кусочки авокадо, кинзу или другую зелень, а также украшаем блюдо чипсами начос.
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